Voormalig burgemeester nieuwe voorzitter raad van toezicht Spaarne Gasthuis

Oud-burgemeester Bernt Schneiders is per 1 juli de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis. Hij volgt hiermee voormalig voorzitter Maarten le Clerq op, wiens termijn tot een eind is gekomen.

Als voormalig burgemeester van Haarlem en Bloemendaal en voormalig voorzitter van de Veiligheidsrisico Kennemerland, heeft Schneiders een grote kennis van de regio en een goed netwerk onder de stakeholders van het ziekenhuis. Hij is een ervaren toezichthouder en was onder meer acht jaar lang voorzitter van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland met vestigingen in Heemstede en Cruquius.

Strategische doelen waarmaken

In zijn nieuwe voorzittersfunctie hoopt Schneiders een bijdrage te leveren aan het waarmaken van de strategische doelen van het Spaarne Gasthuis. Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis dat onder andere gespecialiseerd is in de zorg aan patiënten met kanker.