Meer obesitaspatiënten naar specialist

Steeds meer Nederlanders laten zich specialistisch behandelen voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij mensen met lagere inkomens, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Ongeveer 22 op de 10.000 Nederlanders kwamen in 2017 voor een behandeling bij een chirurg wegens morbide obesitas, een ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. Zeventien op 10.000 Nederlanders gingen naar een internist. Sommigen kwamen bij beide specialisten onder behandeling.

Opleiding en inkomen

De grootste groep patiënten die medisch specialistisch voor zwaarlijvigheid wordt behandeld, zijn mensen tussen de 45 en 65 jaar. Mensen met een laag inkomen worden vaker behandeld dan personen met een hoger inkomen. In de laagste inkomensgroepen hebben 29 op de 10.000 mensen een behandeling voor morbide obesitas ondergaan. Bij de hogere inkomens waren dit er twaalf. Ook komt morbide obesitas meer voor bij lager opgeleiden dan bij hoger opgeleiden.

In Nederland had een op de twintig 20-plussers morbide obesitas. Dat betekent dat ruim 100.000 Nederlanders lijdt aan een ernstigste vorm van zwaarlijvigheid, In totaal heeft 14 procent enige vorm van obesitas. Dat is ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig. (ANP)