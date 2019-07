F-team JBZ helpt bij spoedopnames door medicijnbijwerkingen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is gestart met een Farmaca-team, oftewel het F-team. Het F-team kijkt bij ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik. De proef loopt nu op de afdelingen Chirurgie, Urologie en Orthopedie.

Het F-team is een initiatief van Jeroen Derijks, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het JBZ, en Rob van Marum, geriater en klinisch farmacoloog in het JBZ. Het team is in het leven geroepen omdat ongeveer tien procent van de acute ziekenhuisopnames bij 65-plussers het gevolg is van medicijnbijwerkingen. Het JBZ wil artsen bewuster maken en ondersteunen door gebruik te maken van elkaars expertise.

Heropname

Denk bijvoorbeeld aan een oudere die valt en zijn been breekt. De oorzaak kan een te lage bloeddruk zijn, veroorzaakt door medicijnen. Met het helen van het gebroken been, is de oorzaak van de val dus niet weggenomen. Heropname ligt op de loer. Het F-team kan de hoofdbehandelaar dan adviseren om de medicatie aan te passen, maar het kan ook dat het team bij de verdere behandeling betrokken blijft.

Regio

Inmiddels worden ook patiënten die via de SEH op de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten, Interne geneeskunde en Cardiologie worden opgenomen gezien. Per afdeling zijn andere maatregelen nodig. Ook wordt gekeken hoe huisartsen en openbare apothekers in de regio bij dit initiatief betrokken kunnen worden.



Het F-team komt voort uit de expertisegroep Klinische Farmacologie, die sinds 2017 de status Topklinische Zorg kreeg van de STZ (Stichting Topklinische Ziekenhuizen).