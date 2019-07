Nieuwe voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie

Het bestuur van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft Mirella Minkman benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC).

Het doel van de commissie is het bevorderen van de kwaliteit, kennis en innovatie van de governance in de zorgsector in het algemeen en van de Governancecode Zorg in het bijzonder. Minkman was vanaf medio 2017 namens de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) lid van de IAC. Sinds 1 januari van dit jaar was ze de tijdelijke vervanger van voormalig voorzitter Edith Hooge.

Bijzonder hoogleraar

Prof. dr. Mirella Minkman is bijzonder hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van langdurende Integrale Zorg (leerstoel Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg) aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Ze werkt daarnaast bij Vilans als directeur Onderzoek en Innovatie en vanaf 1 september 2019 als lid van de raad van bestuur.

De Governancecode Zorg 2017 is sinds 1 januari 2017 van kracht en was de introductie van IAC. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken, thematisch onderzoek (laten) doen naar de ontwikkeling van de governance in de zorg en het op basis daarvan geven van adviezen aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.