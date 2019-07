Douwe Biesma en Ernst Vissers in raad van toezicht GGz Centraal

De raad van toezicht van GGz Centraal verwelkomt niet één maar twee nieuwe gezichten. Douwe Biesma en Ernst Vissers zullen per 1 augustus toetreden.

Douwe Biesma is voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Sinds 1 januari 2017 is hij voorzitter van ziekenhuisgroep Santeon, waar zeven topklinische ziekenhuizen onder vallen.

Ernst Vissers is inds twee jaar directeur Bedrijfsvoering en Kennisinkoop bij RWS Water, Verkeer en Leefomgeving. Daarvoor was hij sectorhoofd Control bij de gemeente Eindhoven, en daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij de politie.

Biesma en Vissers nemen de plaatsen in van Theo Hoppenbrouwers, die per 1 juli 2019 is afgetreden, en van Lilly-Ann van der Velden, die op 1 januari 2020 terugtreedt vanwege het verstrijken van de zittingstermijn.