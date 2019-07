Zorgvastgoedfonds moet streep zetten door plannen Zutphen

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds, de kersverse eigenaar van Fort Bronsbergen in Zutphen, zal het plan om zestien zorgappartementen in het voormalige horecabedrijf te bouwen waarschijnlijk moeten schrappen. De gemeente zal geen vergunning verlenen aan permanente bewoning. Op een zorghotel, dat naast het fort moet verrijzen, wordt wel positief gereageerd.

Excellent Zorgvastgoed wilde in september aan de verbouwing van Fort Bronsbergen beginnen, maar een permanente woonfunctie past niet in het bestemmingsplan voor het gebied, zo oordeelde gemeente Zutphen. Het zorgvastgoedfonds uit Deventer heeft het voormalige horecabedrijf vorige week gekocht.

Dagrecreatie

"De gemeente staat negatief tegenover de realisatie van appartementen voor permanente bewoning door mensen dementie of een licht verstandelijke beperking", zegt de gemeente tegen dagblad de Stentor. "Permanente bewoning past niet in het bestemmingsplan Donjon Hotel Bronsbergen. Het is ook niet wenselijk om hiervoor het bestemmingsplan aan te passen of een vergunning te verlenen. Dat houdt verband met de omgeving van het gebouw. Het gebied is bedoeld voor verblijfsrecreatie en dagrecreatie. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte en kijkt nu hoe hij zijn plannen kan aanpassen."