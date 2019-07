SEH-afdelingen Stadskanaal en Hoogeveen in 2020 's nachts dicht

De afdelingen spoedeisende hulp in Stadskanaal en Hoogeveen worden basisspoedposten. Dat betekent dat de posten vanaf respectievelijk januari en april 2020 's nachts gesloten zijn. Dat maakt ziekenhuisorganisatie Treant samen met huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars bekend.

De basisspoedposten van Treant in Stadskanaal en Hoogeveen zijn straks zeven dagen per week open van 08:00 tot 23:00 uur voor niet-levensbedreigende situaties. Voor levensbedreigende situaties kunnen patiënten uit de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen terecht bij de afdelingen spoedeisende hulp in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda.

Plan voor de regio

In februari presenteerde Treant samen met huisartsen en zorgverzekeraars een plan voor de zorg in de regio. Daarin stond dat de meest voorkomende behandelingen en operaties in alle ziekenhuizen mogelijk blijven. Complexe ingrepen worden geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. Hoogeveen en Stadskanaal worden weekziekenhuizen voor basiszorg, planbare zorg en een basisspoedpost voor bijvoorbeeld wonden, trombose of eenvoudige botbreuken. Ook kan men hier terecht op de poliklinieken voor nazorg na een behandeling op een andere locatie.



De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren en heeft organisatorische en personele consequenties voor Treant. Het plan wordt daarom na de zomer als voorgenomen besluit voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad van Treant. Daarnaast wordt een continuïteitsplan ter toetsing voorgelegd aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).