Belgisch Aedifica doet weer drie zorgvastgoedaankopen in Nederland

De Belgische vastgoedinvesteerder Aedifica heeft op drie locaties in Nederland zorgvastgoed aangekocht. Met de aankoop is in totaal zo’n 22 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een bestaand woonzorgcentrum in Apeldoorn en twee gebouwen in Roermond die in de loop van 2020 herontwikkeld zullen worden tot woonzorglocaties.

Het woonzorgcentrum Rumah Saya in Apeldoorn biedt plaats aan 70 senioren met hoge zorgbehoeften. De site wordt uitgebaat door Stichting Nusantara Zorg, een Nederlandse non-profitorganisatie met ruim vijftig jaar ervaring in de seniorenzorgsector. Met Nusantara heeft Aedifica een nieuwe niet-opzegbare, lange-termijn huurovereenkomst van 15 jaar gesloten.

In Roermond worden twee kantoorgebouwen omgebouwd voor wonen met zorg. In residentie La Toour komen dertig appartementen voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen met zorg en diensten op aanvraag. Villa Casimir wordt een woonzorglocatie voor twintig ouderen met een hoge zorgbehoefte. Beide projecten moeten in 2020 worden opgeleverd, zo maakt Aedifica bekend.