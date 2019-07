Samenwerking Pro Persona en Depressie Expertisecentrum Jeugd

Het Expertisecentrum Depressie Jeugd van GGZ Oost Brabant en GGZ-instelling Pro Persona willen het TOPGGz-keurmerk behalen. Hiervoor gaan zij samenwerken.

GZ-psycholoog Daan Creemers vertelt hoe de samenwerking er uit zal zien: "We gaan samenwerken in het bepalen van de onderzoeksagenda, het vormgeven van complex casusoverleg en het afstemmen van nieuwe behandelvormen op elkaars aanbod." Bijzonder hoogleraar en psychiater Jan Spijker, die o.a. werkt bij Pro Persona, zal zich voor vier uur per week verbinden aan het Expertisecentrum Depressie Jeugd van Gpropersona2GZ Oost Brabant.

Het Depressie Expertisecentrum Jeugd wordt ontwikkeld binnen Kind en Jeugd GGZ. De partijen willen in 2020 de TOPGGz behalen.