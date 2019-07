Toezichthouders Laurentiusziekenhuis Roermond stappen op

De raad van toezicht van het Laurentiusziekenhuis in Roermond stapt op vanwege een conflict met de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd IGJ zegt dat er geen acute risico's zijn voor patiënten. De inspectie houdt volgens de minister de situatie in het Laurentius nauwlettend in de gaten. Waar nodig zal de IGJ stappen zetten op het gebied van toezicht en handhaving, aldus de minister.

Tweede bestuurder

In een interne mededeling aan personeel van het ziekenhuis stelt de Raad van Toezicht dat er sprake is van een "bestuurlijk conflict tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de werkwijze rond het aantrekken van een tweede bestuurder. Daarnaast was er volgens het ziekenhuis een conflict tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad over de overschrijding van de zittingstermijnen van de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht."

Een woordvoerster van het ziekenhuis benadrukt dat het puur om een bestuurlijk conflict gaat, waar de patiënten niet onder lijden. "Ook financieel gaat alles goed, het bedrijf draait gewoon door." Volgens haar bestaan de conflicten tussen de bestuurlijke organen al sinds maart. Ondanks gesprekken bleken deze conflicten niet op te lossen. (ANP)