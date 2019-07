Triodos-directeur versterkt rvc ONVZ

Sabijn Timmers-Janssen is per 1 juli toegetreden tot de raad van commissarissen van ONVZ. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van risicomanagement en compliance.

Timmers-Janssen (1969) is momenteel werkzaam als Director Risk bij Triodos Bank. Eerder was zij onder meer hoofd Risk Reporting bij NN Life, chief risk officer NN Corporate Clients bij ING Insurance Benelux en directeur Insurance Risk Management van SNS Reaal.

Daarnaast is Timmers-Janssen actief als lid van de raad van commissarissen van Onderlinge ’s-Gravenhage. Ook is zij lid van de financiële commissie van Women in Financial Services. In het verleden was zij voorzitter van de Solvency II Commissie van het Actuarieel Genootschap.

Met de benoeming van Timmers-Janssen bestaat de raad van commissarissen van ONVZ uit vijf leden waarvan drie vrouwen. De andere leden zijn Louise Gunning-Schepers, Willem Geerlings, Edgar Koning en Iris van Bennekom-Stompedissel.