Bestuursvoorzitter UMCG moet 124 duizend euro terugbetalen

Jos Aartsen, vertrekkend bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft jarenlang teveel salaris ontvangen. Dat meldt het RTLnieuws.

Aartsen is een jaar voor de ingang van de Wet Normering Topinkomens (WNT, 2013) bestuursvoorzitter geworden en profiteerde daarmee van een overgangsregeling. Daarmee was hij in 2017 nog de meest verdienende zorgbestuurder van Nederland, met een salaris van 310.000 euro. Dat is fors meer dan de WNT toestaat. Echter, de ziekenhuisbestuurder verdiende de afgelopen jaren ook meer dan de overgangsregeling aan ruimte geeft. In totaal gaat het volgens RTLnieuws om bijna 124.000 euro.

Externe toezichthouder

Het ziekenhuis en de externe accountant van de KPMG hebben de overschrijding niet ontdekt. Een onderzoek van externe toezichthouder CIBG bracht de te hoge beloning aan licht. Volgens het ziekenhuis zou de regelgeving WNT wat betreft de bezoldiging van de voorzitter raad van de bestuur verkeerd zijn geïnterpreteerd. Hoe het precies mogelijk was, is nog onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat Aartsen binnen een jaar het te veel ontvangen bedrag terug moet betalen.

Nieuwe voorzitter

Eind 2019 stopt Aartsen als voorzitter van het universitaire ziekenhuis in Groningen, waar hij sinds 2008 lid raad van bestuur was en sinds 2012 voorzitter. Ate van der Zee, die sinds 1995 als gynaecoloog-oncoloog verbonden is aan het UMCG, en tot eind 2012 onder andere hoofd van de sectie Gynaecologische Oncologie was, volgt hem op.