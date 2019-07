IGJ geeft twee zorgorganisaties aanwijzing

De IGJ heeft Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt in Dordrecht, twee organisaties voor kleinschalige ouderenzorg, een aanwijzing gegeven. Ook zorgboerderij Bij de Keien in Puth kreeg een aanwijzing.

De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de twee vestigingen van Zuster Norma. Er zijn tekortkomingen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening en sturen op kwaliteit en veiligheid. Zo ontbreken in cliëntdossiers gegevens die van belang zijn voor het verlenen van goede zorg en het maken van professionele afwegingen.

Onvoldoende grip

Zuster Norma heeft ook geen scholingsbeleid. Op beide locaties werken vrijwel dagelijks zzp’ers en invalkrachten. Vaste medewerkers moeten regelmatig extra diensten draaien om gaten in het rooster op te vullen. De raad van bestuur heeft onvoldoende grip op wat goed en niet goed gaat in de zorgverlening en de organisatie, aldus de IGJ.

Beide locaties krijgen zes maanden tijd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Totdat er verbeteringen zijn doorgevoerd, mogen ze geen nieuwe cliënten aannemen.

Bij de Keien

Bij de Keien krijgt een aanwijzing omdat de veiligheid van de bewoners van de Limburgse zorgboerderij (mensen met dementie) volgens de inspectie “ernstig in het geding” is. De IGJ meldt tekortkomingen in de persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.

Kwaliteit en veiligheid

De directie heeft de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in beeld. Daarnaast stemt de directie de deskundigheid van de zorgverleners onvoldoende af op de complexe doelgroep. Al met al leidt dit tot onvoldoende kwaliteit van zorg. Dit veroorzaakt ernstige risico’s in de zorgverlening, schrijft de IGJ.

Binnen maand

Bij de Keien moet binnen een maand de medicatieveiligheid op orde hebben en binnen drie maanden de tekortkomingen in deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid voor elkaar hebben. De instelling mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.