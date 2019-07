Klachtenregeling en -commissie voor Wmo in Roosendaal

In de gemeente Roosendaal treedt per 1 oktober een klachtenregeling in werking voor mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook komt er een onafhankelijke klachtencommissie. Dat meldt het AD.

In de klachtenregeling staat beschreven waar cliënten over mogen klagen. Het Roosendaalse college is gestart met het werven van leden van de klachtencommissie. Die commissie moet volgens het AD bestaan uit iemand met een juridische achtergrond, een met een medische achtergrond en een deskundige op het gebied van de zorg.

Verbeterpunten

Volgens de krant hebben vorig jaar ruim 150 mensen uit Roosendaal een klacht ingediend tegen de gemeente vanwege de Wmo. De rechter gaf de klagers bij de eerste zaken gelijk: de gemeente moest weer gaan indiceren op basis van het aantal uren. Er zijn verbeterpunten opgesteld. Een van de 45 verbeterpunten was het instellen van een klachtencommissie.

In Roosendaal is volgens de krant inmiddels veel verbeterd rondom de thuiszorg: zorgmedewerkers zouden betere arbeidsvoorwaarden hebben gekregen en cliënten gaven de hulp een ruime 7.

Ook in Eindhoven zijn cliënten ontevreden over het beleid van hun gemeente. Daar zijn onlangs ongeveer 150 rechtszaken aangespannen tegen de gemeente.