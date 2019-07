Karel Verweij nieuwe bestuursvoorzitter Pluryn

Karel Verweij is op 15 juli aangetreden als voorzitter raad van bestuur van Pluryn. Hij neemt daarmee de taken over van scheidend voorzitter Rob de Jong die na bijna dertig jaar bestuurderschap met pensioen gaat.

Verwey was de afgelopen jaren vooral actief als interim-bestuurder in de zorg. Zo gaf hij op tijdelijke basis leiding aan Stichting Insula Dei Huize Kohlmann en Thebe. Eerder was hij vicevoorzitter van de raad van bestuur van Cordaan en bestuursvoorzitter van de William Schrikker Groep.

De raad van toezicht van Pluryn ziet in Verweij “een ondernemende veranderkundige bestuurder met uitvoerige en langdurige ervaring in de publieke sector”. Verweij vormt samen met zittend bestuurslid Monique Kavelaars de raad van bestuur van Pluryn. De Jong blijft daarnaast nog enkele maanden als bestuurder actief bij de aanbieder van jeugd- en gehandicaptenzorg in Arnhem om zo een goede overdracht te waarborgen.

Scheidend bestuursvoorzitter De Jong stond aan de basis van het huidige Pluryn. Ook leverde hij op landelijk en regionaal niveau een grote bijdrage aan de maatschappelijke integratie van jongeren en jongvolwassenen met (complexe) problematiek. De Jong neemt op 21 november officieel afscheid genomen van Pluryn.