OM stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar Alliade

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de twee voormalige bestuurders van Alliade. In plaats daarvan krijgen ze door de Belastingdienst aanvullende belastingaanslagen met een boete opgelegd. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Zowel het OM als de Belastingdienst laten niets weten over de hoogte van de naheffing en de boete. "Wij mogen daarover niks zeggen. Informatie over personen en bedrijven mogen wij alleen gebruiken om belasting te innen", meldt woordvoerder Andre Karels van het ministerie van Financiën.

Op 18 december 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangifte van mogelijk strafbaar handelen. Het ging om twee facturen die valselijk opgemaakt zouden zijn. Ook is er aangifte gedaan van het onjuist verwerken van betalingen in de aangifte van inkomstenbelasting door de twee voormalig bestuurders van de Heerenveense zorgkoepel, Jan Bleichrodt en Stefan Postma.

Verassing

Het besluit van het OM en de Belastingdienst om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, komt als een verrassing voor Alliade. De zorggroep staat sinds 16 januari onder verscherpt toezicht van de IGJ. Er werd belangenverstrengeling vastgesteld, en er waren onvoldoende signalen binnen de organisatie om materiële beïnvloeding te voorkomen.

Het verscherpt toezicht loopt op 16 juli af. In de loop van de middag wordt bekend gemaakt of het toezicht wordt beëindigd of wordt verlengd.