PoZoB maakt nieuwe bestuurlijke start

De algemene ledenvergadering van zorggroep PoZoB in Veldhoven heeft onlangs Monique Nollen benoemd als algemeen bestuurder. Ze volgt in deze functie Niels van Elderen op, die eind vorig jaar op 53-jarige leeftijd overleed.

Nollen nam al sinds begin januari de taken van Van Elderen op ad interim-basis waar. Samen met medisch bestuurder Arnold Romeijnders zal Nollen zich focussen op het door ontwikkelen van de transmurale samenwerking en het implementeren van persoonsgerichte eerstelijnszorg zorg.

Als interim manager heeft Monique ruime ervaring opgedaan in het maatschappelijke domein en de zorgsector. Nollen zal haar expertise en ervaring inzetten om de bedrijfskundige ontwikkeling van PoZoB verder gestalte te geven. Daarbij zal ze uitgaan van de koers die in de strategische meerjarenvisie is vastgelegd.

Haar ambitie is om de innovatieve rol van PoZoB in de transmurale en eerstelijnszorg te bestendigen en uit te bouwen. Belangrijke bouwstenen hierbij zijn e-health, ICT-ondersteuning, digitalisering en de doorontwikkeling van de bestaande praktijkondersteuning, ketenzorg en zorgprogramma’s.