Prisma en Kentalis halen banden verder aan

Prisma en Kentalis gaan de ketensamenwerking gericht op cliënten met meervoudige problematiek verder door ontwikkelen. De betrokken bestuurders hebben hiertoe op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Prisma en Kentalis werken al jarenlang met elkaar samen in de zorg voor cliënten met meervoudige problematiek als gevolg van een zintuiglijke, verstandelijke of andere beperking. Binnen de samenwerking wordt de behandeldeskundigheid van Kentalis, dat zich richt op mensen die een taalontwikkelingsstoornis

hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, gebundeld met de expertise die Prisma als aanbieder van gehandicaptenzorg op het gebied van gedragsbegeleiding heeft. Beide aanbieders willen zo de kwaliteit van zorg optimaliseren voor zowel cliënten die wonen als cliënten die dagbesteding afnemen. Deze ketensamenwerking is nu officieel bekrachtigd met een overeenkomst. Tevens zijn in de overeenkomst afspraken vastgelegd om deze samenwerking verder te ontwikkelen.