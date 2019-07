SOVAK stelt nieuwe bestuurder aan

Joost Meijs treedt op 1 september aan als lid raad van bestuur van SOVAK. Hij volgt in deze rol Ad van de Laar op.

Meijs is momenteel werkzaam als directeur van Zideris, een werkmaatschappij van Stichting De Opbouw. Met Meijs krijgt SOVAK een bestuurder die ruime kennis en ervaring heeft van de gehandicaptenzorg. Hij zal met bestuursvoorzitter Marie-Louise van der Kruis een collegiaal bestuur vormen.

De strategische koers van de aanbieder van gehandicaptenzorg in West-Brabant is gericht op versterking van het werken vanuit de vraag van de cliënt met behulp van zelforganiserende teams. “Ik zie mogelijkheden om de samenwerking met lokale en regionale partners te intensiveren”, zegt Meijs. “Daarnaast staat nieuwbouw en vernieuwing van een flink aantal locaties van SOVAK de komende jaren op de agenda net als het bieden van een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers en vrijwilligers. Zorg zo organiseren dat mensen ertoe doen en meedoen in de samenleving, voor die uitdagingen heb ik getekend!”