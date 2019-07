AxionContinu kiest voor tweehoofdige aansturing

Marie-Claire van Hek start medio september als tweede bestuurder bij AxionContinu. De Utrechtse woonzorgaanbieder besloot dit voorjaar dat een uitbreiding van de raad van bestuur nodig was vanwege de omvangrijke ambities die de organisatie heeft.

Van Hek gaat binnen de tweehoofdige raad van bestuur sturing geven aan het financieel economisch beleid, de bedrijfsprocessen en –resultaten, ICT, technologische en digitale vernieuwingen en vastgoed. Van Hek heeft ervaring zowel in de profit als in de non-profit sector. Ze werkte bij diverse organisaties op het gebied van ouderenzorg, ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg. Op dit moment is ze directeur Financiën & Control en Informatisering en Automatisering Stichting De Wever, een ouderenzorgorganisatie in Tilburg.

Nieuwe bestuursvoorzitter

Zittend bestuurder Eliane Thewessen beëindigt per 1 december haar bestuurlijke carrière en legt dan haar functie bij AxionContinu neer. Als zestigplusser wil ze laatste jaren van haar werkzame leven een andere invulling geven. Tot die tijd blijft zij voorzitter van de raad van bestuur. Met de komst van de tweede bestuurder zal zij haar focus verleggen naar werkgeverschap, innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg en externe samenwerking. Na de zomervakantie gaat de werving voor een nieuwe bestuursvoorzitter van start.