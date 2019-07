Bestuurder Cohesie stapt over naar Huisartsen Utrecht Stad

Geert Philipsen is per 1 juli 2019 aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Hij volgt Leo Kliphuis op die eind 2018 is gestopt.

Geert Philipsen is de voorgaande jaren voorzitter van de raad van bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie in Noord-Limburg geweest. "Hij heeft deze huisartsenorganisatie doorontwikkeld van een jonge organisatie naar een volwassen en gezond bedrijf dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Deze ervaring zal hij inzetten om bij HUS een professionaliseringsslag te maken en de organisatie uit te bouwen tot een regio organisatie met een solide basis", aldus HUS.