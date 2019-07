Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd

De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit.

MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk. Vanwege de noodsituatie die ontstond door het faillissement, gaf de ACM eerder al toestemming om de overname tot stand te brengen, onder voorbehoud van een definitief besluit van de ACM. Zo kon de zorg in de regio doorgang vinden.

Onderzoek naar patiëntengroepen

De ACM heeft in de beoordeling van deze overname voor het eerst onderzoek gedaan naar de gevolgen voor patiëntengroepen op grond van de nieuwe werkwijze van de ACM bij zorgfusies. De marktwaakhond zag dat voor een aantal patiëntengroepen risico’s ontstaan voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De marktautoriteit heeft na onderzoek echter vastgesteld dat er ook zónder deze overname een kleiner ziekenhuis in Lelystad zou overblijven.

Omliggende ziekenhuizen verwachten geen negatieve gevolgen voor de zorg van deze overname. Zorgverzekeraars geven aan dat hun inkooppositie na de overname niet verslechtert. De gevolgen van de overname voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zijn daardoor volgens de ACM beperkt.