Pensioenfonds Zorg en Welzijn houdt rekening met verlaging pensioenen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) houdt ernstig rekening met een verlaging van de pensioenen van de deelnemers. 'Dat zou zelfs in 2020 kunnen zijn, als de dekkingsgraad blijft dalen als nu het geval is', stelt directeur Peter Borgdorff in het kwartaalbericht van het pensioenfonds.

Boosdoener is de afnemende dekkingsgraad, die weer een gevolg is van de dalende rente op beleggingen van het fond. De verplichtingen van het fonds zijn door de rentedaling meer in waarde gestegen dan de beleggingen aan rendement hebben opgeleverd.

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is vastgesteld dat de minimaal vereiste dekkingsgraad 100 procent wordt. De gemiddelde of beleidsdekkingsgraad van PFZW is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald naar 99,9 procent. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 95,9 procent. Als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager is dan 100 procent, moeten de pensioenen door PFZW verlaagd worden.



Volgens Borgdorff dreigt bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord een "onmogelijke puzzel te ontstaan". "Een goed pensioen dat kan meegroeien met de economie? Een compensatie voor mensen die door de overgang naar een ander pensioenstelsel worden getroffen? Het kost allemaal geld. De huidige onevenredige verplichtingen zorgen er voor dat oplossingen ver weg zijn. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor het vertrouwen in het pensioenakkoord en daarmee het vertrouwen in de toekomst van ons pensioen", aldus de directeur van het pensioenfonds.