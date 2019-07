Loket helpt gevluchte artsen om sneller aan het werk te kunnen

Vluchtelingen die in hun land van afkomst arts of tandarts waren, staan te popelen om weer aan het werk te gaan. Dat is echter niet zo makkelijk als het lijkt: ze moeten aan de hier geldende eisen voldoen. Om het de professionals makkelijker te maken, wil UAF, stichting voor vluchtelingstudenten, een loket openen. Dat meldt de NOS.

Wachten

De UAF zegt tegen de NOS dat in het huidige systeem kennis en geld verkwist wordt. Professionals die zijn gevlucht moeten lang wachten voor ze aan het werk kunnen: er zijn wachttijden voor woningen en taallessen. Ze moeten bovendien wachten op een vluchtelingenstatus en kunnen pas aan een vervolgtraject beginnen als ze een taaldiploma hebben behaald.

Bij het loket zouden medici terecht kunnen voor praktische adviezen en begeleiding. Volgens het UAF zouden vraag en aanbod met één loket beter te stroomlijnen zijn.