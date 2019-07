Aantal gebruikers patiëntportalen naar 1 miljoen

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een online omgeving om medische gegevens te bekijken is in het tweede kwartaal van 2019 gestegen.

Dit blijkt uit de VIPP-monitor. In het tweede kwartaal van 2019 logden ruim een miljoen patiënten in bij een patiëntenportaal. In het eerste kwartaal waren dat er 750.000.

Een half jaar voor de officiële deadline van het VIPP-programma zijn de eerste instellingen over de finish. Amphia en Máxima MC hebben inmiddels alle modules waarvoor zij zich inschreven, gehaald. Hadden in 2017 24 deelnemende zorginstellingen een patiëntenportaal, inmiddels is dat aantal gestegen naar 66. (Qruxxtech)