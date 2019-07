Amerikaanse topkliniek gebruikt Apple Watch bij onderzoek

De Mayo Clinic gaat samen met onderzoekers van Yale University en start-up Biofourmis bekijken hoe data van de Apple Watch 4 kunnen worden gebruikt in de zoektocht naar betere medicatie voor hartpatiënten.

Het onderzoek gaat in augustus van start. Dit gebeurt via het digitale gezondheidsplatform BiovitalsHF van Biofourmis. De data die bij het platform binnenkomen, worden met behulp van AI geanalyseerd. De onderzoekers verwachten dat zij met behulp van deze gegevens acuut hartfalen eerder kunnen voorspellen. Op grond hiervan kunnen zorgverleners de medicatie dan in een vroeg stadium aanpassen.

Biofourmis en gepersonaliseerde medicijnen

"We doen er in de moderne geneeskunde alles aan om de juiste dosering en de juiste therapie op het juiste moment toe te passen bij de juiste patiënt", aldus Kuldeep Singh Rajput, CEO van Biofourmis. "Het continu vastleggen van biometrische gegevens kan een sleutelrol spelen in de toekomst van het medicijngebruik."

Rajput merkte ook op dat de werving van patiënten voor een klinische trials een van de meest tijdrovende aspecten is van het goedkeuringsproces van geneesmiddelen. "Door dit proces eenvoudiger te maken, verloop de rekrutering van patiënten veel sneller."

Apple Watch vaker gebruikt

Bij medisch onderzoek is vaker sprake van inzet van de Apple Watch. Het techbedrijf voert dergelijke onderzoek ook zelf uit. Zo slaagde Apple erin om binnen een jaar tijd 400.000 deelnemers te vinden voor een hartonderzoek met als doel de Apple Watch te verbeteren. "Dit suggereert dat mensen bereid zijn hun medische informatie met Apple te delen", aldus een rapport van zakenbank Morgan Stanley over de toekomst van Apple als zorgbedrijf. (Qruxxtech)