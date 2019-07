Groene Hart Ziekenhuis kiest epd van NEXUS

Voor zijn nieuwe elektronisch patiëntdossier (epd) heeft het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) een overeenkomst gesloten met softwareleverancier NEXUS.

Het GHZ noemt het open systeem en de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de keten als voordelen van het epd van NEXUS. Een andere doorslaggevende factor voor het GHZ was de gefaseerde implementatie van het systeem. Hiermee kan het GHZ zich organisch ontwikkelen, in samenspraak met in- en externe stakeholders, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten.

In de eerste fase worden alle 24 huidige losse epd’s vervangen door één gestandaardiseerd en multidisciplinair NEXUS/EPD inclusief de systemen voor de IC en de SEH. In de volgende fases richten de vernieuwingen zich op het gehele OK-complex en het medicatieproces, waarna het traject in 2021 afgerond zal zijn.

"De rode draad in ons strategisch plan is dat het GHZ de zorg nog slimmer wil organiseren om te kunnen voorzien in de veranderende zorgvraag. Digitale netwerkzorg is hierbij cruciaal. Met de keuze voor één samenhangend en innovatief ICT-systeem van NEXUS kunnen we deze slag maken", aldus bestuurder Marlies Telgenkamp.

In de keuze voor NEXUS zijn meerdere Nederlandse ziekenhuizen het GHZ voorgegaan.