Aanbieders geriatrische revalidatiezorg kennisnetwerk

Zeven aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (grz) starten een online platform om kennis te delen en nieuw studiemateriaal te ontwikkelen. Op de website van de GRZ E-cadamy komt onder meer informatie te staan over opleidingen, zorgpaden en zorgprogramma’s.

Archipel, Carintreggeland, Pieter van Foreest, RevalidatieZorg Dordrecht, Topaz, Vivium en De Zorgboog/Oktober sloten hiertoe in juni een samenwerkingsovereenkomst. Samen willen zij de geriatrische revalidatiezorg naar een hoger niveau te tillen en de kwaliteit van zorg verhogen.

Het GRZ-kennisnetwerk is een coöperatieve samenwerking. De deelnemers krijgen toegang tot een digitaal platform op de website van Studio GRZ. In de toekomst kan het portaal uitgroeien tot een digitale community voor professionals in de GRZ.

De deelnemers aan het netwerk verbinden zich aan de afspraak dat eigen bestaande materialen worden gedeeld en dat expertise ingebracht wordt. Bovendien staat iedere organisatie open voor het doorontwikkelen van eigen materiaal. Een stuurgroep begeleidt het proces en initieert nieuw te ontwikkelen materiaal in samenspraak en in samenwerking met de deelnemende organisaties.