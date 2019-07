CareCodex breidt bestuur en raad van toezicht uit

Stichting CareCodex heeft haar raad van toezicht en raad van bestuur versterkt. Manuela Spaninks en voorzitter Rinus van Riel voegen zich bij de zittende leden René Glas, Anoeska Mosterdijk en Durk Berks van de raad van toezicht. Sonia Jennings is per 1 augustus benoemd als lid raad van bestuur naast voorzitter Dorine Veldhuyzen.

Aanleiding voor uitbreiding van de raad is de start van het programma Babyconnect onder verantwoordelijkheid van stichting CareCodex eerder dit jaar. BabyConnect beoogt de digitale communicatie en overdracht van informatie tussen verschillende partijen in de geboortezorg te verbeteren.

"De realisatie van dit programma van VWS en het geboortezorgveld past geheel in de missie van stichting CareCodex. De stichting wil de gezondheidszorg verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. Hierbij staan privacy en security by default en by design hoog in het vaandel", aldus de organisatie.