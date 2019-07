'Dichterbij deed aangifte tegen uitzendkrachten wegens misbruik cliënten'

De politie is een onderzoek begonnen naar mishandeling en misbruik bij zorgstichting Dichterbij in het Limburgse Gennep. De stichting zegt zelf aangifte te hebben gedaan tegen een aantal uitzendkrachten. De situatie kwam afgelopen najaar aan het licht.

"Dichterbij heeft toen maatregelen genomen om de veiligheid van de cliënten en de kwaliteit van zorg te waarborgen. De samenwerking met het uitzendbureau dat voor Dichterbij werkzaam was, is direct beëindigd", aldus de mededeling. Verder wil Dichterbij niet op de affaire ingaan. De stichting "is in afwachting van de uitkomsten van het politieonderzoek".



De politiewoordvoerder zegt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan, maar kan eveneens nog niets over de zaak zeggen. Volgens De Telegraaf heeft het misbruik van kinderen en jongvolwassenen mogelijk maandenlang geduurd. De mensen die naar de bewuste locatie gingen, konden vaak niet praten. Ze zouden zijn mishandeld door tijdelijk personeel, aldus de krant.



De gezondheidsinspectie is in november op de hoogte gebracht, maar kan ook geen inhoudelijke mededelingen doen. Dichterbij heeft de kwestie en de resultaten van eigen onderzoek naar de situatie destijds zelf bij de inspectie gemeld. Het eigen onderzoek voldeed aan de richtlijnen, wil de inspectie wel kwijt. (ANP)