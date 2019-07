CDA-kamerlid: Zeeuwen moeten sneller een huisarts kunnen vinden

Zorgverzekeraars moeten zorgen dat er voldoende huisartsen zijn in Zeeland en dat mensen sneller een huisarts in de buurt kunnen vinden. Dat stelt kamerlid Joba van den Berg (CDA). Aanleiding hiervoor was het verhaal van een Zeeuwse inwoonster die maar geen huisarts kon vinden.

Een jaar geleden verhuisde de vrouw binnen Zeeland, en lukt het haar ondanks alle pogingen niet om een nieuwe huisarts te krijgen. Haar zorgverzekeraar (Ditzo) kon haar niet helpen.

Maatregelen

Van den Berg wijst erop dat het de plicht is van zorgverzekeraars om te zorgen dat verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang hebben tot alle zorg uit het basispakket. Ze vindt dat zorgverzekeraars hun zorgplicht beter moeten uitvoeren, en vraagt minister de Jonge in haar brief of de NZa maatregelen neemt tegen Ditzo.