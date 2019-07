ACM komt met leidraad samenwerking in de regio

De Autoriteit Consument en Markt heeft afgelopen vrijdag het concept van hun Leidraad samenwerking in het kader van Juiste zorg op de Juiste Plek (JZOJP) gepubliceerd. Zolang wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zal de marktwaakhond geen boetes opleggen bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek..

De ACM heeft de Leidraad samenwerking in het kader van Juiste zorg op de Juiste Plek (JZOJP) ontwikkeld, omdat zij veel vragen ontvangt over samenwerken in relatie tot de Mededingingswet. In het veld is behoefte aan meer duidelijkheid over wat er wel en niet mag qua (regionale) samenwerking bij het verplaatsen van zorg en in welke gevallen de ACM handhavend zal optreden. Met de Leidraad wil de ACM meer inzicht bieden in wat wel en niet mag bij samenwerking in het kader van JZOJP. De ACM roept zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden op om tijdens de consultatieronde deze zomer te reageren op het concept. Naar verwachting zal de ACM de Leidraad dan dit najaar afronden. Minister de Jonge is er blij met het initiatief, zo laat hij weten in een brief aan de tweede kamer.

Geen boetes

Bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van JZOJP zal de ACM geen boetes opleggen, wanneer wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo dienen gemaakte afspraken gebaseerd te zijn op een objectief tot stand gekomen en openbaar gemaakt plan over het zorgaanbod in een regio. Ook moeten, naast zorgaanbieders en zorginkopers, de patiëntenorganisaties volwaardig betrokken worden bij het tot stand komen van deze afspraken. Op die manier wil de ACM waarborgen dat de verplaatsing van de zorg daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg.

Samenwerkende zorgverzekeraars

Bij noodzakelijke samenwerking tussen zorgverzekeraars om de verplaatsing van zorg te realiseren, zullen ook geen boetes worden opgelegd. Ook voor zorgverzekeraars geldt: afspraken moeten goed zijn onderbouwd en gedocumenteerd. Afspraken tussen zorgverzekeraars over tarieven van de in te kopen zorg, vindt de ACM niet noodzakelijk om de afgesproken verplaatsing te realiseren.