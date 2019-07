Rol voor zorgverzekeraars bij het zoeken naar hulp voor ouderen

Het zoeken naar een plaats in een verpleeghuis of het regelen van thuiszorg kost veel tijd en regelmatig komt deze taak op het bordje van een huisarts. Huisartsen in het Brabantse Nuenen hebben hier een klacht over ingediend bij zorgverzekeraars CZ en VGZ. Hun reactie: ‘Bel je zorgverzekeraar!’ Dat meldt het Eindhovens Dagblad (ED).

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) speelt het probleem niet alleen in Nuenen, maar in heel Brabant. Een woordvoerder van de vereniging zegt tegen de regionale krant dat het niet de bedoeling is 'dat huisartsen moeten rondbellen om hun patiënt de juiste zorg te kunnen bieden'. "Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten de huisarts en andere zorgverleners hierin steunen." Dat beamen CZ en VGZ. Zij geven aan dat ze mensen in huis beschikbaar hebben die mee kunnen zoeken naar oplossingen.

Sneller in actie

CZ roept niet alleen huisartsen maar ook familieleden en andere betrokkenen en ziekenhuizen op om de zorgverzekeraar te bellen. Daarbij is het belangrijk om sneller in actie te komen. "Als je weet dat een patiënt vrijdag uit het ziekenhuis wordt ontslagen, ga dan woensdag al bellen", zegt een woordvoerder tegen het ED. Volgens haar speelt ook uitstelgedrag bij ouderen een rol, evenals de vergrijzing. "Op papier is het goed geregeld, in de praktijk niet."