Bestuurslid Alrijne Zorggroep De Jong stopt per eind 2019

Mark de Jong, lid van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep, zal om gezondheidsredenen naar verwachting per eind 2019 zijn functie volledig neerleggen.

Tot die tijd blijft hij verantwoordelijkheid voor financiën, hoteldiensten, huisvesting en techniek. De Jong is sinds 2012 verbonden aan Alrijne, waarvan de periode tot de fusie in 2014 als bestuurder van het Diaconessenhuis Leiden.

‘Respect voor het besluit'

Mirjam de Bruin, voorzitter raad van toezicht, is blij met de grote bijdrage die hij in de afgelopen zeven jaar aan de totstandkoming van Alrijne Zorggroep heeft geleverd. “Het is een zware klus geweest en de raad van toezicht en raad van bestuur hebben alle respect voor Marks besluit zijn gezondheid voorop te stellen.”

Interim bestuurder Freek Korver zal in verband met het vertrek van De Jong de raad van bestuur blijven versterken tot en met 31 maart 2020. De raad van bestuur bestaat verder uit voorzitter Yvonne Wilders en klinisch geriater Peter Jue, die per 1 juli tot de raad van bestuur is toegetreden.