Geen rolstoel dankzij 3D-geprint implantaat

Een 16-jarige jongen en een vrouw van eind 60 die het risico liepen een dwarslaesie te krijgen, kunnen zich weer vrijelijk bewegen dankzij een 3D-geprint implantaat. De behandeling is ontwikkeld door een team van ingenieurs, chirurgen en wetenschappers in het UMC Utrecht.

Meerdere ziekenhuizen wereldwijd hebben ideeën gehad voor soortgelijke behandelingen, maar vooralsnog durfden maar weinig artsen het aan, meldt het UMC Utrecht.

'Stabilisatie leek onmogelijk'

De zestienjarige jongen heeft neurofibromatose, een ziekte waarbij goedaardige gezwellen rond de wervelkolom kunnen ontstaan. Zijn rug was dubbelgeklapt. "Stabilisatie aan de voorkant leek onmogelijk doordat daar geen ruimte was voor gewone staven en schroeven. Dat was de reden om de nog niet gebaande route van een 3D-geprint implantaat in te slaan," aldus zijn behandelend arts Moyo Kruyt. (ANP)