Inspectie minder bekend na naamswijziging

Niet iedereen heeft meegekregen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heet. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksinstituut Nivel onder zijn Consumentenpanel. Ruim twee derde van de respondenten zei in 2018 de IGJ te kennen, terwijl in 2012 negen op tien mensen de IGZ kende.

Op 1 oktober 2017 fuseerden de IGZ en de Inspectie voor Jeugdzorg en ontstond de IGJ. Ondanks de geringere bekendheid van de IGJ is het vertrouwen in de toezichthouder wel gelijk gebleven, zo blijkt uit de enquête van het Nivel.

Burgers zijn ook positiever over een aantal aspecten van het functioneren van de IGJ. Het percentage mensen dat er bijvoorbeeld van overtuigd is dat de IGJ artsen de hand boven het hoofd houdt, daalde van 25 procent in 2012 naar 12 procent in 2018. En waar 27 procent in 2012 dacht dat een IGJ-medewerker een door hem gemaakte, ernstige fout zou proberen te verbergen, was dit 18 procent in 2018.

Wat verder opvalt is dat de meerderheid van de mensen een neutrale mening heeft over de IGJ/IGZ: ongeveer 50 tot 70 procent, zowel in 2012 als in 2018.