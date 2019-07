EU steek 18 miljoen in onderzoek nieuwe antibiotica

Een internationaal consortium van onderzoeksgroepen gaat nieuwe antibiotica ontwikkelen tegen de tuberculosebacterie en twee andere dodelijke bacteriën. De Europese Unie wees de projecten in totaal 18 miljoen euro toe. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden nemen deel aan het onderzoek, dat zes jaar zal duren.

De drie bacteriën samen maken wereldwijd jaarlijks anderhalf miljoen slachtoffers. "Dit onderzoek is hard nodig", zegt coördinator Meindert Lamers. "De behandeling van tuberculose is moeilijk en langdurig en wordt meer en meer belemmerd door antibioticaresistentie. De twee andere bacteriën eisen minder slachtoffers, maar hier zijn maar zeer weinig medicijnen voor. Ons doel is daarom om effectievere antibiotica te ontwikkelen die ook een kortere behandeling vereisen."

De andere meewerkende academische instellingen zijn de Sorbonne University, Universiteit van Antwerpen, Universiteit van Wenen en de Universiteit van Kopenhagen. Overige partners zijn Mitologics, FFUND en Janssen Pharmaceutica, dat de aanzet gaf tot het consortium en het mede-financiert. Het onderzoek wordt ondersteund door het innovatieprogramma Horizon 2020 en EFPIA van de Europese Unie.