Sutfene wekt zelf elektriciteit op met zonnepanelen

Sutfene, zorgorganisatie voor ouderen, wekt vanaf juli 2019 zelf elektriciteit op. De organisatie heeft 1222 zonnepanelen op hun locaties in Zutphen en Eefde geplaatst.

De zonnepanelen leveren ongeveer 290.000 kWh aan zonnestroom op, zo laat Sutfene weten. Daarmee bespaart de organisatie 174.000 kg CO2 per jaar, wat overeenkomt met de CO2-opname van 8120 bomen.

Duurzame samenleving

Nick Hagenbeek (Manager Facilitair en ICT) en Tom Pijnappel (Facilitair Regisseur) van Sutfene zijn nauw betrokken bij het verduurzamingstraject. Tom Pijnappel zegt daarover: "Sutfene draagt graag haar steentje bij aan een duurzame samenleving. Nu we ook nog geld besparen, is het echt een win-winsituatie. We hebben bovendien een behoorlijk dakoppervlakte om in te zetten voor duurzame energiewinning. We zijn dankbaar dat we naast onze eigen daken ook de daken mogen gebruiken van de VVE, waar o.a. Woonbedrijf Ieder1 mede-eigenaar van is."

Daarnaast is Sutfene ook op andere gebieden bezig met verduurzaming. "Denk aan maatregelen die zichzelf terugverdienen; zoals zuinige ledverlichting, extra isolatiemaatregelen en door onze afval- en logistieke stromen zo duurzaam mogelijk te maken. Dat doen we om zowel duurzaam te ondernemen als goed om te gaan met maatschappelijk geld", aldus Pijnappel.

Onze Zorg is Opgewekt (OZIO) is als verduurzamingspartner verantwoordelijk voor de realisatie en duurzame bewustmaking van medewerkers en cliënten.