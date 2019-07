MCL gunt afgekeurde operatie-instrumenten tweede leven

MCL gaat een groot deel van het afgekeurde operatie-instrumentarium repareren. Instrumenten die niet meer aan de normen voldoen, worden omgesmolten en krijgen een tweede leven als nieuwe medische instrumenten, spoelsystemen, draadmanden en onderdelen.

De levensduur van de meeste operatie-instrumenten is rond de tien jaar. Ondanks het gebruik van hoogwaardige metalen worden tangetjes, scharen, naaldvoerders en sperders daarna afgevoerd en vernietigd. Dat gaat nu veranderen. In samenwerking met het operatiecentrum en de Medisch Instrumentele Dienst (MID) worden de afgekeurde instrumenten van het MCL opgenomen in het programma “Circulair Instrumentbeheer” van leverancier Van Straten Medical.

“Zo’n 85 procent van de afgekeurde instrumenten is na revisie en reparatie gewoon weer als nieuw en voldoet aan alle veiligheidseisen,” zegt Bart van Straten, general manager van Van Straten Medical. “Het deel dat echt niet meer voldoet, wordt omgesmolten. Van deze grondstof maken we weer nieuwe medische producten.” Hergebruik betekent minder en afval en kostenbesparingen. Naar eigen zeggen is het MCL het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland dat met “circulair instrumentbeheer” gaat werken.