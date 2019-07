Hand- en polschirurgie Martini Ziekenhuis beloond met predicaat

De Europese vereniging voor handchirurgie, Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (FESSH), heeft het exclusieve predicaat ‘Hand Trauma and Replantation Center’ toegekend aan het Martini Ziekenhuis.

De erkenning betekent dat de handchirurgen en handtherapeuten van het Groningse ziekenhuis hoge kwaliteit leveren als het gaat om de behandelingen van hand- en polsaandoeningen. Marius Kemler, hand- en polschirurg, zegt dat het ziekenhuis vijf Europees gecertificeerde handchirurgen in dienst heeft en dat ook handtherapeuten een specialistische opleiding van de FESSH hebben gevolgd en gecertificeerd zijn.

Veel patiënten, veel kennis

Kemler zegt dat de zorgverleners op de polikliniek veel kennis en ervaring hebben omdat er veel patiënten naar de polikliniek komen. Het Martini Ziekenhuis ziet jaarlijks ruim 2000 patiënten op de polikliniek met hand- en polsklachten, waarvan ongeveer een kwart een operatie ondergaat. De polikliniek is volgens de handchirurg ook kundig ‘als het gaat om complexe diagnoses of onbegrepen polsklachten van patiënten, waarbij er geen breuk of scheurtje is te zien’.

Apparatuur

De moderne apparatuur die in het ziekenhuis wordt gebruikt helpt ook mee aan de kwaliteit van de polikliniek. Kemler: “We hebben de modernste apparatuur in huis om de juiste diagnoses te kunnen stellen. Zo hebben we speciale fijne apparatuur om met een kijkoperatie bandletsel van de pols te kunnen vaststellen. Zo’n kijkoperatie is door de beperkte ruimte in de pols technisch lastig en wordt nog maar weinig gedaan. Daarmee lopen we in Europa voorop!”