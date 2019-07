HAP Oost-Brabant benoemt twee leden raad van toezicht

De ledenraad van Huisartsenposten Oost-Brabant heeft twee nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. Els van der Wilden beheert de portefeuille 'medisch' en Ellen Otte beheert de portefeuille 'datamanagement en ICT', zo maakte de organisatie onlangs bekend.

Van der Wilden is director Healthcare Providers en heeft zich in de zorg tevens ingezet als arts, directeur, bestuurder en toezichthouder (zowel intern als extern). Otten is directeur Service Centrum bij ouderenzorgorganisatie Proteion en is jarenlang werkzaam geweest in de commerciële sector.



Met de komst van deze twee nieuwe leden is de raad van Toezicht met vijf personen compleet, aldus HAP Oost-Brabant.