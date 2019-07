Den Haag komt met 'aanvalsplan vaccinatie'

De gemeente Den Haag komt na de zomer met een 'aanvalsplan vaccinatie'. "De huidige vaccinatiegraad in Den Haag is zorgwekkend", zegt wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal op de site van de stad.

De vaccinatiegraad van bijvoorbeeld de tweejarigen in Den Haag daalde van 89,4 procent in 2017 naar 87,9 vorig jaar. "Dat is ver beneden het percentage van 95 dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt", benadrukt de gemeente. De stad wil die vaccinatiegraad van 95 procent voor alle zuigelingen, kleuters en schoolkinderen zien te verwezenlijken.



Het plan voorziet onder meer in een campagne, waarmee Den Haag wil uitdragen "dat vaccineren én het bestrijden van infectieziekten een collectieve verantwoordelijkheid is". Ook wordt actie ondernomen om het halen van prikken eenvoudiger en toegankelijker te maken, met bijvoorbeeld gemakkelijkere openingstijden van locaties. Verder moeten er mobiele vaccinatieteams de stad in. (ANP)