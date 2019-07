Friesland lokt dokters met bouwsubsidie

Huisartsen kunnen vanaf 30 september twee maanden lang een kleine subsidie aanvragen voor het bouwen of verbouwen van praktijken in Friesland. De provincie wil zo de huisartsenzorg in Friesland op de been houden. Die staat onder druk. Het aantal huisartsen daalt en het blijkt lastig nieuwe huisartsen te vinden, constateert de provincie.

"In onder andere Leeuwarden leidt dat al tot zorgelijke situaties." De provincie en de Friese Huisartsen Vereniging begonnen daarom vorig jaar ook al de campagne 11 huisartsen, waarmee ze jonge dokters naar de Friese dorpen en steden willen lokken. Die heeft nu al vijftien kandidaten opgeleverd.



Huisartsen kunnen nu ook een subsidie van hooguit 5000 euro aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Ze mogen ook geld vragen als extraatje bij de (ver)bouwkosten van bestaande of nieuwe huisartsenpraktijken. Daarvoor is 50.000 euro maximaal per aanvraag beschikbaar tot de pot van 325.000 euro leeg is. De aanvrager moet wel in Friesland gevestigd zijn of er binnen twee jaar praktijk gaan houden. (ANP)