Helen Dowling Instituut opent nieuwe locatie in Nijmegen

Vanwege het groeiend aantal aanmeldingen bij het Helen Dowling Instituut (HDI) opent de ggz-instelling voor psychologische zorg bij kanker per 1 augustus 2019 een nieuwe locatie in Nijmegen.

Het instituut had al een dependance in het Nijmeegse Marikenhuis, maar verhuist nu naar een eigen, grotere locatie. Therapeuten zullen hier vier dagen per week mensen ontvangen. HDI heeft al eigen vestigingen in Arnhem en Bilthoven.

Mensen bij wie de diagnose kanker een heel grote emotionele impact heeft, kunnen terecht bij het HDI. Ze kunnen daar individueel, samen met hun partner of gezin of in een groep met lotgenoten worden behandeld. Ook is online behandeling mogelijk.

Onderzoek

Het HDI verzorgt niet alleen psychologische zorg, bij het instituut wordt ook wetenschap onderzoek gedaan op het gebied van de psychische impact van kanker en energiemanagement voor medewerkers in de zorg en daarbuiten. De expertise wordt vanuit de Helen Dowling Academie beschikbaar gesteld in de vorm van scholing en training.

Donaties

Het HDI is als ANBI stichting afhankelijk van donaties, meldt het instituut. De zorg van het HDI wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar de vergoedingen van zorgverzekeraars zijn voor het instituut 'te laag om de kwaliteitszorg te kunnen bieden die mensen in deze moeilijke periode nodig hebben'.