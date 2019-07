NZa tikt VGZ op de vingers om inkoop mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft VGZ een waarschuwing. De zorgverzekeraar heeft wijzigingen in het inkoopbeleid voor de mondzorg niet tijdig bekend gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg. Als VGZ de regels opnieuw overtreedt riskeert de zorgverzekeraar een boete.

De wijzigingen in het inkoopbeleid gaan over de inkoop van implantaten. VGZ is van mening dat de gebruikte implantaten vaak te duur zijn en paste de inkooptarieven die ze hiervoor hanteren aan na eigen onderzoek.

Eerder constateerde de NZa dat de toegankelijkheid van zorg hiermee niet in gevaar komt. Wel constateert de zorgautoriteit dat VGZ de regels overtreedt door de wijziging niet op tijd door te geven. VGZ heeft de wijziging van de datum waarop de overeenkomst zou worden aangeboden pas ruim twee maanden na de aanvankelijk aangekondigde datum op zijn website geplaatst.

"Het is belangrijk om wijzigingen (ook) op de website bekend te maken, zodat iedere geïnteresseerde zorgaanbieder op dezelfde wijze volledig op de hoogte kan blijven van eventuele wijzigingen in het inkoopbeleid", aldus de NZa. "VGZ heeft de betreffende zorgaanbieders wel schriftelijk op de hoogte gehouden van de wijzigingen in het inkoopbeleid. Toch is dat niet voldoende."