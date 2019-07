Zorggroep Elde en Maasduinen gefuseerd

De Brabanste zorgaanbieders Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen zijn per 29 juni gefuseerd. Ze gaan verder als Zorggroep Elde Maasduinen.

De gecombineerde zorgorganisatie is nu actief in Boxtel, Esch, Haaren, Kaatsheuvel, Liempde, Loon op Zand, Rijen, St. Michielsgestel, Schijndel, St. Oedenrode, Waalwijk en Vught.

Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen houden zijn actief in de verpleeghuiszorg, woonzorg en thuiszorg.

Maasduinen in in 1997 voortgekomen uit de fusie van de stichtingen Antoniushof in Waalwijk en Sabeka-Venloene in Kaatsheuvel en Loon op Zand.