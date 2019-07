'Kwaliteit borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau'

De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau en de variatie tussen ziekenhuizen neemt af. Dat stelt DICA, de organisatie die de kwaliteit van zorg inzichtelijk maakt met betrouwbare vergelijkingen en analyses, op basis van resultaten van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA).

Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) heeft de resultaten geanalyseerd. De gegevens van 16.660 borstkankerpatiënten uit 79 komen volgens DICA uit 2017. Er wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met een invasief carcinoom (14.555 patiënten), en met een carcinoma in situ (2.205 patiënten).

Borstbesparing

DICA vindt het percentage patiënten dat een borstsparende behandeling krijgt ‘zonder meer positief aan de bevindingen’. “Van de vrouwen met invasief carcinoom ondergaat uiteindelijk 64,2 procent een borstsparende behandeling, bij patiënten met een carcinoma in situ ligt dat percentage op 69 procent”, staat geschreven op de website.

Geruststelling

Audits als de NBCA zijn volgens DICA in eerste instantie bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen. De voorzitter van de NBCA laat echter weten ook heil te zien in het delen van de uitkomsten met borstkankerpatiënten omdat het voor hen een geruststelling kan zijn om te zien dat de zorgkwaliteit hoog is en dat er overal een multidisciplinair overleg is. Het kan ook aanknopingspunten bieden voor het gesprek met hun behandelend arts.