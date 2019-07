Openheid over sponsorgeld neemt toe

Steeds meer bedrijven melden hoeveel sponsorgeld ze uitgeven aan artsen en zorginstellingen, blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg. In totaal werd voor 80 miljoen euro aan sponsoring gemeld.

Het merendeel van de 80 miljoen euro die medische bedrijven uitgaven aan zorgverleners ging naar instellingen en organisaties (71 miljoen). Individuele zorgverleners, zoals artsen, kregen bijna 9 miljoen. Dat blijkt uit een rapport van het Transparantieregister Zorg. Het geld is onder meer bestemd voor medische projecten en het bezoeken van conferenties.

Klein deel

De cijfers geven een zeer incompleet beeld, want bedrijven zijn niet verplicht hun uitgaven te melden. In landen waar melding verplicht is, zoals België, gaat het om een veel hoger totaalbedrag. Het is dan ook aannemelijk dat de gemelde tachtig miljoen in Nederland maar een klein deel is van het totale bedrag dat de medische industrie uitgeeft aan sponsoring.

Bereidheid groeit

De bereidheid van leveranciers om transacties te melden neemt echter toe, staat in het rapport. Afgelopen jaar gaven 152 bedrijven openheid van zaken, een toename van 20 procent ten opzichte van 2017. Het Transparantieregister lijkt op die manier steeds beter erin te slagen om de financiële banden tussen (farmaceutische) bedrijven en zorgaanbieders inzichtelijk te maken.

Wetsvoorstel: meldingsplicht

Later dit jaar wordt het Transparantieregister Zorg, opgericht in 2012, geëvalueerd. Regelmatig klinkt een roep om dit aan te scherpen. Zo diende de PvdA dit voorjaar een wetsvoorstel in om bedrijven te verplichten giften al vanaf vijftig euro te laten melden. Op dit moment geldt een ondergrens van 500 euro en is melding vrijwillig.