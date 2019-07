Direct revalidatie bij patiënt met dwarslaesie bij Maastricht UMC+

In het Maastricht UMC+ wordt al vanaf de eerste opvang van een patiënt met een ruggenmergtrauma aandacht gegeven aan revalidatie. Het vroegtijdig betrekken van revalidatieartsen zou het risico op complicaties later in het behandel- en revalidatietraject verminderen en daardoor de uitkomsten van behandelen verbeteren.

De winst zit volgens het ziekenhuis in een kortere acute zorg-opnameduur, minder doorliggen, minder verstijving van de gewrichten, minder infecties aan de longen, blaas of nierbekken, minder sterfte en een beter herstel van de patiënt.

Multidisciplinaire samenwerking

Intensieve en multidisciplinaire samenwerking door de hele zorgketen zou ook positief zijn voor de uitkomst van de behandeling. Om die rerden zijn in Nederland diverse Acute Ruggenmerg Units (ARU) opgericht, waaronder één in Zuid-Limburg. De afdelingen Traumachirurgie, Orthopedie, Neurologie en Neurochirurgie van het Maastricht UMC+ werken hier samen met revalidatiedeskundigen van revalidatiecentrum Adelante.