Lifelines-onderzoek gaat samenwerking aan met Certe

Het Lifelines-onderzoek naar gezond ouder worden gaat voor de medische diagnostiek samenwerken met Certe.

In juli vorig jaar werd bekend dat Lifelines financiering krijgt voor de derde onderzoeksronde, die in oktober 2019 start. Voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen deze onderzoeksronde gaat Lifelines samenwerken met Certe, een organisatie voor medische diagnostiek in Noord-Nederland.

"Omdat de Lifelines-locaties eind 2017 conform planning zijn gesloten, is gezocht naar een professionele organisatie in Noord-Nederland die de gewenste service en kwaliteit biedt en bovendien beschikt over regionale locaties. In Certe is deze partij gevonden", zo laat Lifelines weten.

Voor deelnemers aan het onderzoek verandert er weinig. Lifelines blijft hun aanspreekpunt. Het enige dat verandert, is dat zij voor de twee bezoeken naar een Certe-locatie moeten.